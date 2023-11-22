Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının ons fiyatı, psikolojik seviye olan 2000 doların üzerini test etmeyi sürdürürken; gram altın ise tarihi rekoruna yakın işlem görüyor.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.855 lira seviyesinde seyrediyor.
Çeyrek altın 3 bin 97 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 741 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, İsrail ve Hamas tarafından yapılan açıklamalarda tarafların 4 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını duyurması üzerine alınan olumlu sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.
Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 30 seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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