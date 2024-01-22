Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, işlemciler bu hafta ABD'de açıklanacak verileri ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesini beklerken belirgin bir değişim göstermedi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 22 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Altının gram fiyatı 1965 lira, çeyrek altın 3 bin 228 liradan satılıyor.



Yurt içinde perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Ekonomistler faizin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılmasını bekliyor.



Önemli merkez bankalarının, martta faiz indirimine başlayabileceği beklentisinin geçen yılın sonuna doğru güç kazanmasına karşın yılbaşından bu yana açıklanan makroekonomik verilerin ve merkez bankaları yetkililerinden gelen şahin tonlu sözle yönlendirmelerin etkisiyle günden güne zayıflamaya devam ediyor.



Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta ilk kez faiz indirimlerine gideceğine ilişkin tahminler yüzde 47 seviyesine inerken, faiz indirimine yönelik fiyatlamalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 30 baz puan geriledi.



Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirterek, veriler sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.



Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, merkez bankalarının 2024'te faiz indirimine yönelmesinin coğrafi olarak yaygın olacağını ancak indirimlerin sert olmayacağını bildirdi.



Ayrıca, jeopolitik çoklu krizlerin artması bu yıl Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos’taki yıllık zirvesinde yapay zekadan sonra en sıcak konu olurken, iş ve siyaset dünyasının liderleri bunun küresel ekonomiye etkisini masaya yatırdı.



Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin çatışması, Çin-Tayvan gerginliği, Covid-19 salgını ve enflasyon ile hayat pahalılığı krizi de dahil olmak üzere son dört yılda yaşanan bir dizi aksaklıktan sonra güveni yeniden inşa etmeyi amaçlayan WEF’in toplantısında, söz konusu krizlerin potansiyel olarak geniş kapsamlı ekonomik, jeopolitik ve güvenlik sonuçları tartışıldı.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI