Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Kasım 2021 güncel altın kuru fiyatları

Haberler 23.11.2021 - 08:52
ABD Başkanı Biden, Fed başkanlığına aday olarak Powell’ı, Başkan Yardımcılığına ise Lael Brainard’ı aday gösterdi.
Powell'ın yeniden aday gösterilmesinden sonra ons altın gerileyerek 1.800 dolar civarına düştü.
Yeni haftaya da 1.850 doların altında bir seyirle başladıktan sonra 1.807-808 dolar civarında işlem görüyor.
Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki yükselişe paralel 663 TL civarında bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.084 lira, cumhuriyet altını ise 4.326 liradan satılıyor.