Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Kasım 2021 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Kasım 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Haberler 23.11.2021 - 08:52

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Kasım 2021 güncel altın kuru fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

ABD Başkanı Biden, Fed başkanlığına aday olarak Powell’ı, Başkan Yardımcılığına ise Lael Brainard’ı aday gösterdi.

 Powell'ın yeniden aday gösterilmesinden sonra ons altın gerileyerek 1.800 dolar civarına düştü.

Yeni haftaya da 1.850 doların altında bir seyirle başladıktan sonra 1.807-808 dolar civarında işlem görüyor.

Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki yükselişe paralel 663 TL civarında bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.084 lira, cumhuriyet altını ise 4.326 liradan satılıyor. 

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