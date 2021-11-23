Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Dün 11,20'ler civarında seyrederken Cumhuraşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından kurlar konusunda yaptığı açıklamalarla birlikte yükselen dolar/TL, bu sabah 11,55 seviyesinin üzerine çıkarak yeni zirve seviyesini gördü.

Euro/TL ise 12,83-12,84 civarında seyrediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" dedi.

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Yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

