Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Noel nedeniyle Avrupa'da ve ABD'de piyasalarda işlem yapılmadığı için altında işlem hacimleri düşük.
Altının onsu 2 bin 52 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı 1932 lira, çeyrek altın 3 bin 167 liradan satılıyor.
Enflasyonla mücadele kapsamında yılın ilk yarısında şahin adımların görüldüğü 2023 senesi, güvercin beklentilerin güç kazanması ve gelecek yıl faiz indirimlerinin mart ayında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından başlatılabileceği yönündeki öngörülerle tamamlanıyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağı tahmin edilirken, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Enflasyon endişelerinin güç kaybetmesi tahvil talebinin artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,90 ile geçen yılki kapanış seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.
Öte yandan, Ortadoğu'daki gelişmeler yakından takip edilmeyi sürdürürken, Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'in, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki nakliye faaliyetlerini yeniden başlatmaya hazırlandığını bildirdi.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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