Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ekim 2021 güncel altın  fiyatları

Haftaya 1.793 dolar seviyesinde başladıktan sonra salı günü 1.810 dolara kadar tırmanan altının onsu bugün 1.800 dolar seviyesinde yer alıyor.

Dolar/TL kurunun 9,80’nin üzerini görmesiyle haftaya 567 TL civarında başlayan altının gramı dolar fiyatlarındaki gerilemeyle 550 TL seviyesinde yer alıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 899 lira, cumhuriyet altını 3.585 lirada bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün 2021'in dördüncü ve son enflasyon raporunu açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı saat 10.30’da başlayacak.



Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçecek.



