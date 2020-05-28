Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2020 anlık ve güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı 374, 2 liradan işlem görüyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 613 lira, Cumhuriyet altını da 2.440 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.711 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ve ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, bu durumunda altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını söyledi.



NORMALLEŞME VERİLERE NE ZAMAN YANSIR?