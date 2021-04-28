Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 28 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 750,01 lira, satış fiyatı 768,64 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 468,43 lira, satış fiyatı 468,95 liradan işlem görüyor.
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