Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ocak 2024 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları
Dolar bugün kaç TL oldu? (5 Ocak 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar bugün kaç TL oldu? (5 Ocak 2024 dolar - euro fiyatları)

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Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

5 Ocak 2024 sabahında 2044 dolar seviyesinde yer alırken 1961 liradan el değiştiriyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3418 lira

Yarım altın 6815 lira

Tam altın 13374 lira

Cumhuriyet altını 13568 lira

Gremse altın 33547 liradan el değiştiriyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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