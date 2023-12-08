Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatay seyretse de doların güçlenmesi nedeniyle dört haftada ilk kez haftayı ekside kapamaya hazırlanıyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 30 dolar civarında seyrediyor.
Altının gramı 1890 lira, çeyrek altın 3 bin 96 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ediyor.
Ülkede hafta içinde açıklanan JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret ederken, dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler karışık sinyaller verdi.
Buna göre, ABD'de süregelen işsizlik maaşı başvuruları 1 milyon 861 bin kişi ile beklentilerin altında kalırken, temmuzdan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Ancak, veri, işgücü piyasasında soğumaya ilişkin artan sinyallerin de etkisiyle iki yılın en yüksek seviyesine yakın kalmaya devam etti.
İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 220 bin ile tahminlerin altında kaldı.
Fed'in, ekim ayına ait tüketici kredileri verilerine göre, ülkede tüketici kredileri, ekimde bir önceki aya kıyasla 5,13 milyar dolar artarak 4 trilyon 989 milyar dolarlık hacme ulaştı. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 9 milyar dolar artması yönündeydi.
Analistler, Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, veri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.
Önümüzdeki iki toplantıda da Fed'in faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakılıyor.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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