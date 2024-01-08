Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? .... Nisan 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

8 Ocak 2024 sabahında  2036 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 1957 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3378 lira

Yarım altın 6765 lira

Tam altın 13396 lira

Cumhuriyet altını 13438 lira

Reşat Altını 13470 lira

Gremse altın 33595 liradan el değiştiriyor.

ANLIK FİYATLARI

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları - 1 Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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