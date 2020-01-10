Çeyrek altın fiyatlarında son dakika bugün altın ne kadar oldu? 10 Ocak 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası düşüşü ivme kazanan dolar kuruna paralel altının gram fiyatında da düşüş yaşanıyor.

Hafta içerisinde 309 lira seviyelerine kadar yükselen gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,12 değer kaybı yaşayarak 291 lira seviyelerinde bulunuyor.

Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 480 lira, yarım altın 960 lira, Cumhuriyet altını ise 1.976 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı da dolar kurundaki düşüşle paralel değer kaybı yaşayarak 1.546 dolarda bulunuyor.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar Euro bölgesinde ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Analistler, ABD ve İran tarafından gelecek haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI (HABERE GİT)

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

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