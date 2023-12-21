Çeyrek altın kaç TL oldu? 21 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerinin gerilemesinden destek bularak yükselirken yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımları hakkında ipucu edinmek için ABD'de açıklanacak ekonomik verileri bekliyorlar.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 35 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 1907 lira, çeyrek altın 3 bin 129 liradan satılıyor.



Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Yılın son toplantısını yapacak Merkez Bankası'nın faizi 2,5 puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltmesi bekleniyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında uzun bir aranın ardından ilk kez "güvercin" sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını arttırırken, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüledi.



Dün de Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bankanın hemen olmasa da faiz oranlarını düşürmeye başlaması gerektiğini belirtti. Faiz indirimlerinin başlamasının önemli olduğunu ifade eden Harker, ancak bunun çok hızlı yapılmasına gerek olmadığını dile getirdi.



Analistler, piyasalarda Fed'in aşırı güvercin adımlar atacağına ilişkin beklentilerin çok hızlı fiyatlanmış olabileceğini vurgulayarak, bankanın faiz indirimine başlama zamanına yönelik öngörülerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine dikkati çekti.



Yaklaşan Noel tatili nedeniyle yatırımcıların pozisyonlarını azaltmak isteyebileceğini de aktaran analistler, bugün ABD'nin üçüncü çeyreğe ait ekonomik büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı arttırabileceğini söyledi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 83'e çıktı.

