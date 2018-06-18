Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 193 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.280 dolardan işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar? (18 Haziran 2018 altın fiyatları)
Anadolu AjansıEkonomi
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 193 liradan işlem görüyor.