Çeyrek altın ne kadar? (18 Mart 2020 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

18.03.2020 - 07:48

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Altının gram fiyat 314,4 lira, çeyrek altın ise 516,1 liradan güne başladı. 

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankaları müdahalelerine devam ediyor.

Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürmüştü.

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