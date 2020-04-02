Çeyrek altın ne kadar? (2 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

02.04.2020 - 07:55

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 341, 3 seviyesinden güne başladı. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 561, 0 seviyesinden işlem görüyor. 

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini, konuya ilişkin belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti. 

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