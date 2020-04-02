Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dün 6,68 seviyesinde işlem gören dolar/TL bu sabah 6,70 seviyesinde işlem görüyor.



Aynı dakikalarda euro ise 7,34 seviyesinde.

TCMB VE FED'DEN YENİ ADIMLAR



TCMB, virüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi için yeni adımlar attı.



Fed de finansal piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşları için geçici repo kolaylığı sağlanacağını açıkladı. Bu adımlar kurda dün sınırlı düşüşe neden oldu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki iki haftaya ilişkin 'çok zorlu geçecek' ifadeleri piyasalarda iki gündür devam eden alımları etkiledi. Trump'ın açıklamalarının ardından bugün ABD vadelileri de yüzde 1'ün üzerinde ekside işlem görüyor.



Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,55'in destek konumuna geldiğini kaydetti.



MART AYI İHRACATINA VİRÜS ETKİSİ