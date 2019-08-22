Altının gram fiyatı, yükselen grafiğini sürdürerek güne altının ons fiyatı ve dolar/TL'de yaşanan artışa paralel yüzde 0,28 değer kazanarak 276,75 lira seviyelerinde başladı.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını 1.853 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.4501,68 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile anlaşma yapmaya hazır olmadığını açıklamasının ticaret savaşı endişelerini artırdığını, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasının ise siyasi belirsizlikleri gündeme getirdiğini belirterek, bu gelişmelerin altın fiyatlarının yükseliş kanalında kalmasını sağladığını söyledi.
Bugün, yurt içinde TUİK tarafından açıklanacak ağustos ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.492 doların destek, 1.510 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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