Çeyrek altın ne kadar? (26 Haziran 2022 altın fiyatları)

Son günlerde yükselen altın fiyatları düştü.

Gram altının fiyatı yüzde 2.31 oranında gerileyerek 992 lira 35 kuruşa düştü.

Çeyrek altın 1668 lira, yarım altın 3 bin 337 TL ve Cumhuriyet altını ise 6 bin 627 liradan işlem görüyor.

RUS ALTININA G7 YASAĞI

ABD Başkanı Joe Biden, G7'nin, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılacak G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.



Biden, "G7'de (ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) birlikte Rusya için on milyarlarca dolar değerinde önemli bir ihracat ürünü olan altın ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız" ifadesini kullandı.



Rusya, geçen yıl yaklaşık 331 bin ton ile Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu. Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü olarak biliniyor.