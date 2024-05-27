Çeyrek altın ne kadar? (27 Mayıs 2024 altın fiyatları)

Altın fiyatları yatay seyirde ilerliyor. Küresel merkez bankalarının faiz indirimine gitme süreçlerini yüksek enflasyon verileri nedeniyle ertelemeye başlamalarından ötürü altın fiyatlarında yükseliş hız kesti.
Gram altın uluslararası piyasalarda 2418 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 2409 lira, en yüksek de 2432 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2429 liradan alıcı buluyor.
Ons altın ise güne 2334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2332 dolar, en yüksek de 2347 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2345 dolardan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 2441 liradan alınırken 2450 liradan satılıyor.
PİYASALARDA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN
Bu hafta ABD büyüme rakamları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkate aldığı enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi de dahil olmak üzere birçok veri açıklanacak.
Euro Bölgesi enflasyon verisi cuma günü belli olacak. Enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,5'e yükselmesi ancak yükselişin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta para politikasını gevşetmesinin önünde engel oluşturmayacağı düşünülüyor. Piyasalar, 6 Haziran'da faizlerin yüzde 3,75 seviyesine indirilmesine yüzde 88 olasılık veriyorlar.
Dolar endeksi yeni haftaya yatay başladı. Başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,04 düşüşle 104,7 seviyesinde işlem gördü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Altın Kuru
- Türkiye
- Ons Altın
- Tam Altın
- Çeyrek Altın
- Altın
- Piyasalar
- Ekonomi
- Gram Altın
- Altın Fiyatları
- Son Dakika Haberleri
- Cumhuriyet Altını