Çeyrek altın ne kadar? (9 Ekim 2019 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, önceki kapanuşa göre güne yüzde 0,11 prim ile başladı. Gram altın, bu sabah saatlerinde 282,56 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 280,2 liradan tamamlamıştı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,11 değer kazanarak 282,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 459,14 lira, Cumhuriyet altını 1.888 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.505 dolardan işlem görüyor.



Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirterek, görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması halinde altının ons fiyatında aşağı yönlü hareketin görülebileceğini ifade etti.



Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağına değinerek, teknik açıdan 280 ve 284 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Bugün yurtiçinde piyasalarda TÜİK tarafından açıklanacak, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranları ve Suriye'de yaşanan gelişmeler takip edilecek.

IMF BAŞKANI'NA GÖRE KÜRESEL EKONOMİ 'SENKROİNZE YAVAŞLAMA' İLE KARŞI KARŞIYA (HABERE GİT)



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, “Küresel ekonomi artan ticaret ihtilafları nedeniyle senkronize yavaşlama ile karşı karşıya bulunmaktadır” dedi.



Birçok gelişmiş ekonomide faiz oranlarının çok düşük veya negatif olmasının merkez bankalarına sınırlı bir manevra alanı sağladığını belirten Georgieva, düşük faiz oranlarının, yatırımcıların gelişmekte olan pazarlarda daha yüksek getiri aramasına neden olduğunu ve bunun da birçok küçük ekonominin ani sermaye çıkışlarına maruz kalmasına sebep olduğunu kaydetti.



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