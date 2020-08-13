Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 728,33 lira, satış fiyatı ise 746,48 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 454,59 lira, satış fiyatı 455,21 liradan işlem görüyor.

13.08.2020 - 08:40

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

Ayrıntılar geliyor...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...