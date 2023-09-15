Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Eylül 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Eylü 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları...

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Eylül 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

15 Eylül 2023 sabahında 1915 dolar seviyesinde işlem görürken, 1658 liraya el değiştiriyor.

Güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 2800 lira

Yarım altın 5600 lira

Cumhuriyet altını 11158 lira

Gremse altın 27682 liradan el değiştiriyor.

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Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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