Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek - gram altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 736,63 lira, satış fiyatı ise 755,10 lira seviyesinde yer alıyor. Aynı saatlerde gram altın alış fiyatı 460,10 lira, satış fiyatı 460,71 liradan işlem görüyor.
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