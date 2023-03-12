Çin büyüme hedefini açıkladı

Çin'in en üst yasama organı Ulusal Halk Meclisi’nin yıllık toplantısı, 5 Mart’ta başkent Beijing’de başladı.



Çin Başbakanı Li Keqiang, toplantının açılışında sunduğu Hükümet Çalışma Raporu’nda, bu yıl Çin ekonomisinin büyüme hedefinin yüzde 5 civarında olarak belirlendiğini açıkladı.

2023 İÇİN ÇOK SAYIDA HEDEF KOYULDU



Raporda, 2023 yılında kent ve kasabalarda 12 milyon yeni istihdam sağlanması, kayıtlı işsizlik oranının yüzde 5,5'e düşürülmesi hedefi de ortaya koyuldu.



Li Keqiang, ayrıca Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3 seviyesinde korunması, halkın gelir artışının ekonomik büyümeyle aynı seviyede kalması için çalışılacağını belirtti.



Dış ticarette istikrar korunurken ve dış ticaretin niteliği yükseltilirken, ödemeler dengesinin de korunacağını söyleyen Başbakan Li, tahıl üretiminin 650 milyon tonun üzerinde tutulacağını ve ekolojik çevrenin iyileştirileceğini ifade etti.



"YÜZDE 5 CİVARINDAKİ BÜYÜME HEDEFİ MAKUL"



Uzmanlar, yüzde 5'lik büyüme hedefini makul ve erişilebilir olarak değerlendirdi. 2022 yılında birçok beklenmedik faktörün etkisiyle, Çin ekonomisi yüzde 3’lük büyüme kaydetti. Yılın başından bu yana, Çin ekonomisi güçlü bir toparlanma gösterdi.



Çin'in imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) gibi temel göstergelerinde kaydedilen artış, küresel piyasalara da dinamizm kattı. Verilere göre, şubat ayında Çin’de PMI hızla artarak 52,6’ya ulaştı. Ekonomi için en önemli göstergelerden olan PMI’nin yükselişe geçişi, Çin’deki ekonomik faaliyetlerin hızla normale döndüğünü yansıttı.



Uzmanlar, gayrisafi yurt içi hasıladaki bir puanlık artışın, 2-2,2 milyon istihdam yaratılması anlamına geldiğine işaret etti. Bu bağlamda, Çin ekonomisinin yüzde 5 civarında büyümesinin, istihdam hedefine ulaşılmasına da güçlü bir destek vermesi bekleniyor.



Hükümet Çalışma Raporu’nda büyüme hedefine ulaşılması için, iç talebin genişletilmesine öncelik verileceği vurgulandı.

YABANCI SERMAYEDEN ÇİN’E GÜVEN OYU



Küresel finans kuruluşları, 2023 yılının başında algıladıkları olumlu sinyallerin ardından Çin ekonomisine yönelik beklentilerini yükseltti. Uluslararası Para Fonu, Çin'in bu yılki ekonomik büyümesine ilişkin tahminini yüzde 5,2'ye yükseltirken, Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase ve diğer başlıca uluslararası yatırım bankaları da beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.



Bunun dışında, veriler yılın ilk ayında, Çin borsasına giren yabancı sermaye hacminin 150 milyar yuanı (yaklaşık 22 milyar dolar) aştığını ortaya koydu. Yalnızca ocak ayında borsaya giren sermaye hacmi 140 milyar yuanla aylık bazda rekora imza attı.