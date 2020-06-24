Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun otomobillerinin tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından tescillendi.

Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 17:11

Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobillerinin SUV ve Sedan tasarımları, Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, "SUV ve Sedan tasarımlarımız, Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TOGG'un otomobillerinin iç ve dış tasarımları, nisan ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edilmişti.

VİDEO: YERLİ OTONUN TASARIM BELGESELİ

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