Çin'den 24,5 milyar liralık yeni uzay yatırımı

Çin'in, ülkenin güneyinde yer alan Wenchang eyaletinde uzaydan elde edilen verileri analiz etmek için yıl sonuna kadar 3 milyar dolarlık (yaklaşık 24 milyar 550 milyon lira) bir süper veri merkezi inşa edeceği duyuruldu.

Reuters 21.04.2021 - 17:56

Çin'den 24,5 milyar liralık yeni uzay yatırımı

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Devlet destekli Hainan Daily gazetesinin haberinde süper veri merkezinin 2022'den başlayarak havacılık ve denizcilik sektörleri de dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için büyük veri hizmetleri sağlayacağı ifade edildi.

Bununla birlikte Çin, gelecek 10 yıl içinde yüksek hızlı internetten, kömür sevkiyatlarının izlenmesine kadar çeşitli hizmetler sunabilen devasa ticari uydu takımyıldızları inşa etmeyi planlıyor. 

Ayrıca uydu fırlatma talebini karşılamak için Çin'in  daha fazla fırlatma sahası ve daha  büyük roketler inşa etmesi gerekecek. Çin'in şu anda üçü iç kısımda ve biri Hainan eyaletindeki Wenchang'da olmak üzere dört fırlatma tesisi bulunuyor.

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Öte yandan Çin geçen hafta Cıciang eyaletinin Ningbo kentinde yaklaşık 3,2 milyar dolara ticari amaçlı yeni uydu fırlatma merkezi inşa edildiğini duyumuştu.

Çin'de geçen yıl 39, bu yıl ise Mars görevi dahil 40'dan fazla uydu fırlatma işlemi yapıldı. Ülkede gelecek birkaç yıl içinde binden fazla uydunun alçak yörüngeye fırlatılacağı tahmin ediliyor.

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