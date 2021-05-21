Çin'in çelik hamlesi sonrası fiyat artışları kapıda

Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren üretici sektörler yeni bir hammadde krizi ile karşı karşıya. Çin hükümetinin çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 13'lük vergi desteğini kesmesi, zaten artış eğiliminde olan hammadde fiyatlarını daha da yukarı seviyelere çekti.

EVSİD Başkanı Talha Özger

Çin, Türkiye'nin hammadde ithalatında ilk sırada yer alıyor. Sanayi temsilcilerine göre söz konusu gelişme, herhangi bir önlem alınmaması durumunda üretime ve ihracata ciddi anlamda darbe vuracak.

Geçen yılı 2,5 milyar dolar ihracatla kapayan ev ve mutfak eşyaları sektörü de Çin’in çelik ithalatındaki vergi desteğini çekmesinden ötürü önünü göremiyor. EVSİD Başkanı Talha Özger'e göre, konu ihracatçı açısından hayati önem taşıyor.



"FİYAT ARTIŞLARI KAÇINILMAZ, İHRACAT PAZARLARIMIZI KAYBETMEMELİYİZ"



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özger şu ifadeleri kullandı:

"Çin’in bu hamlesi ile çelik fiyatları aniden artış eğilimine girdi. Bu durum özellikle ihracat pazarlarımızda rekabetçi fiyatlarla mücadele etmemizi engelliyor. Sektörün üretimde ihtiyacı olan toplam çelik miktarının yüzde 90’dan fazlasını yurt dışından tedarik ediyoruz.

Anlaştığımız ürünlerde, fiyatını ödediğimiz ve Çin gümrüğünde nakledilmeye hazır çeliğe bile zam geldi. Çeliği buraya getirdiğimizde bizim gümrüklerimizde de yüzde 12 vergi var. Devletimizden beklentimiz, en azından bu dönemde bu vergiyi geçici olarak askıya alması. Ülkemiz Çin’den yıllık ortalama 960 milyon doları aşan tutarda demir-çelik hammadde ürünleri ithal ediyor.

Ülkemizin geleceği ihracatta. Ürettiğimizi daha fazla ülkeye ihraç etmek ve ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak temel çalışma prensibimiz. Devletimiz ihracatçının her zaman yanında oldu. Bu konuda da acil bir eylem planı oluşturulmasını ve hayata geçirilmesini temenni ediyoruz."