Corona virüsün havayolu şirketlerine faturası ağır olacak

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketleri corona virüs salgınından ciddi oranda etkileniyor.



Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), corona virüsün küresel havayolu şirketlerini nasıl etkileyeceğini açıkladı.

IATA'ya göre havacılık sektöründe corona virüs kaynaklı 63 milyar dolar ila 113 milyar dolar arasında bir gelir kaybı bekleniyor.

''BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ VAR''



Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Ryanair, British Airways ve easyJet yetkilileri corona virüsüne bağlı olarak ciddi gelir kayıpları olabileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

EasyJet CEO'su Johan Lundgren, ''Özellikle corona virüsün yoğun olarak belirdiği İtalya'nın kuzey kesminde taleplerin azaldığını gördük ve şimdi de salgın ülkenin diğer kesimlerine sıçradı'' yorumunda bulundu.



IAG'nin sahibi Willie Walsh de İtalya pazarında çok büyük bir düşüşün olduğunu belirtti. Ancak Walsh, pazarın yakın zamanda tekrar istikrar kazanmasını ve toparlanmasını beklediklerini söyledi.



Corona virüsü ile ilgili bilgilere göre, dünya genelinde vaka sayısı 95 bini geçti, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da ise virüse bağlı olarak ölü sayısı 107'e yükseldi.

VİDEO: CORONA VİRÜS ÜLKELER ARASI UÇUŞLARI DURDURUYOR (ARŞİV)