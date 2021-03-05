Covid-19 etkisi: ABD'de seyahat talebi hâlâ düşük

Küresel turizm sektörü, Covid-19 salgınının yol açtığı seyahat kısıtlamalarının etkisi ve seyahat talebindeki düşüş nedeniyle geçen yıl önemli ölçüde zarar gördü.

ABD Seyahat Derneği, yaptırdığı anketin Amerikalıların seyahat konusunda temkinli kaldıklarını gösterdiğini ve seyahat talebinin ne zaman kendi kendine toparlanacağının net olmaktan uzak olduğunu bildirdi.

Sektör, eğlence ve iş seyahatlerini teşvik etmek için bir kez daha yeni vergi indirimleri yapılmasını talep etti.

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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü de (BMDTÖ) geçtiğimiz aylarda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı dünyada turizm sektörünün en kötü yılını geçirdiğini açıklamıştı.