Covid-19'la mücadelede eksi 85 derecelik yerli aşı odaları

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile mücadele sürüyor. Türkiye'de hayata geçirilen yoğun aşı programı devam ederken, bu aşıların uygun sıcaklıkta korunması, soğuk tedarik zincirinin korunması ve güvenli bir şekilde depolanması kritik önem taşıyor.

Kibar Grubu şirketlerinden, Assan Panel Ar-Ge Merkezi tarafından tasarlanan aşı odaları eksi 85 dereceye kadar koruma etkisi sağlarken, hızlı kurulum ve bakım imkanıyla sağlık kuruluşlarına kolaylık sağlıyor.

Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar

EKSİ 40 İLA EKSİ 85 DERECE ARASINDA UYGUN SAKLAMA KOŞULLARI



Assan Panel Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen aşı odası eksi 40 ila eksi 85 derece arasında uygun saklama koşullarını sağlıyor. Şirket olarak pandemi döneminin başından itibaren toplum sağlığını gözeten uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar,

“Ülke çapında virüse karşı verilen mücadeleye destek olmak için tüm imkanlarımızı kullandık, kullanmaya devam edeceğiz.

Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz aşı odalarıyla Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık kuruluşlarımıza aşı, kan, ilaç gibi hayati önem taşıyan ürünlerin uygun koşullarda saklanması, depolanması ve lojistik süreçlerin yönetilmesi alanlarında çözüm üretiyoruz” diye konuştu.

CEP TELEFONU VEYA BİLGİSAYAR ARACILIĞIYLA SICAKLIK TAKİBİ



Aşıların yanı sıra modüler soğuk zincir gerektiren tüm ihtiyaçlara çözüm üretebilen şirketin aşı odaları kolay kurulum ve hızlı bakım avantajının yanı sıra, uzaktan izleme sistemi sayesinde cep telefonu veya bilgisayar aracılığıyla sıcaklık takibi imkanı sunuyor.

Yedekli sisteme sahip aşı odaları yüzde 100 güvenilirlik sağlıyor. Sistem içeriğinde Assan Panel 200 mm PIR dolgulu soğuk depo paneli, menteşeli özel donmuş kapı, basınç dengeleme ventili ve LED aydınlatma bulunuyor.