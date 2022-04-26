Çözüm kömür değil zeytin

Milas Kent Konseyi, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) ve İklim İçin 350 Derneği’nin hazırladığı ‘‘Yerel Ekonomi için Dönüşüm Fırsatı: Milas’ta Zeytincilik’’ isimli raporu, kömür madenini genişletmek için zeytin ağaçlarının söküldüğü kentte zeytine dayalı bir ekonomik sistemin kurulabileceğini ortaya koydu.



Milas’ta yıllık ortalama 100 bin ton zeytin hasadı yapılıyor ancak bunun beşte biri bölge ekonomisi için ek katma değer yaratmadan işlenmemiş zeytin olarak bölge ekonomisi dışına çıkıyor.



Raporda, bölge ekonomisi dışına çıkan bu 20 bin tonluk zeytini kullanmak için 50 zeytin işleme tesisi, 15 zeytinyağı tesisi ve 5 sabun-şampuan tesisi kurulabileceği, bu sayede 685 kişilik yani Milas’ın doğrudan kömür madenlerindeki istihdamın neredeyse tümü kadar yeni iş yaratılabileceğine işaret ediliyor.



Rapor göre yerel, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe dayalı bu dönüşümün maliyeti (2021 fiyatlarıyla 240 milyon lira), Milas’ta var olan iki kömürlü termik santrale bir yılda yapılan kapasite mekanizma ödemesiyle (260 milyon lira) sağlanabilir.

ÜRETİM SEKİZ KAT ARTABİLİR

Yerel Ekonomi için Dönüşüm Fırsatı: Milas’ta Zeytincilik’’ raporunda gerekli tanıtım ve tescil süreçleri uygulanırsa Avrupa Birliği coğrafi işaretli Milas zeytinyağının 100 ton olan üretiminin sekiz katına çıkabileceği öngörülüyor. Yaratılacak ekonomik değer de 4,5 milyon liradan 60 milyon liraya çıkabilir.

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, raporun Milas’ta zeytin sektörünün tek başına sahip olduğu potansiyeli ortaya koyduğunu, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine uygun bir bölgesel dönüşümün mümkün olabileceğini gösterdiğini söylüyor. ekonomi yaratarak mümkün.



İklim İçin 350 Derneği Kampanya Sorumlusu Efe Baysal da zeytincilik etrafında örgütlenecek yerel bir ekonominin Milas için büyük bir fırsat olduğunu, gastroturizmiyle, zeytin rotasıyla, Karia yoluyla, Milas’ın kültürüne sahip çıkan; yörenin ekolojisini koruyan; bölgenin geçim kaynaklarını dönüştüren kömüre feda edilmemiş planlı bir ekonomi pekala hayata geçirilebileceğini belirtiyor.

NEDEN DEĞERLİ?

Milas zeytinyağı, Türkiye’nin tek Avrupa Birliği coğrafi işaretli zeytinyağı. Bunun da nedeni kentin tarihinde saklı. Milas, Karya Uygarlığı döneminden beri zeytinyağı ticareti önemli yere sahip. Milas zeytinyağının ünü, antik dönemden beri yoğun olarak ve yüksek kalitede yetişen Memecik çeşidi zeytininin kullanılmasından geliyor. Memecik çeşidi zeytinin, doğadan gelen yağmurla birlikte suyu az gördüğü için nefaseti yüksek. Tanesi küçük bu zeytin çeşidinden, verimi yüksek, sarı-yeşil arası renkte, orta değerde meyvemsi aromaya sahip üst sınıf bir natürel zeytinyağı elde ediliyor. Meyvemsiliğinde dikkat çeken özellikleri turunç, portakal mandalina ve limon aroma kokularının hakim olması.



