Credit Suisse'de "Archegos" depremi yöneticileri vurdu

İsviçre bankası Credit Suisse, Archegos Capital Management ile ilişkili olarak 4,7 milyar dolar zarar etti.

Archegos Capital ile ilişkili zararın etkisi ile 2021 ilk çeyrekte vergi öncesi 900 milyon İsviçre Frangı (CHF) zarar açıklamayı bekleyen Credit Suisse hisse senedi geri alım programını askıya aldı.



ÜST YÖNETİMDE İSTİFALAR



Banka, oluşan 4,4 milyar İsviçre Frangı (CHF) kayıpla ilişkili olarak yatırım bankacılığı birimi CEO'su Brian Chin ve Risklerden Sorumlu Üst Yönetici (CRO) Lara Warner'ın istifa ettiklerini de duyurdu.



Brian Chin 30 Nisan'da görevinden ayrılacak ve yerine Christian Meissner getirilecek. Meissner, 2020 Ekim ayından bu yana yatırım bankacılığı bölümü başkan yardımcı olarak görev yapıyor. Lara Warner ise bugün itibariyle görevinden ayrılacak. Yerine Joachim Oechslmin getirilecek.



Credit Suisse Yönetim Kurulu ayrıca, Gerenshill Capital ile ilişkili olan 10 milyan dolarlık tedarik zinvciri finansman fonunu dondurdu ve hem bu fon hem de ABD hedge fon operasyonlarnı için soruşturnma açtı. Soruşturma dışarıdan yönetilecek.

