D-Resort Göcek dört mevsim hizmet vermeye devam ediyor

Ayrıcalıklı bir tatil deneyimi yaklaşmıyla dört mevsim hizmet veren D-Resort Göcek, butik tatil anlayışıyla konuklarının keyifli zaman geçirmelerini sağlarken aldığı önlemlerle de güvende bir tatil ortamı sunuyor.



Baharın gelişiyle doğanın canlanan yüzünü deneyimleyerek deneyimleyerek hem bedenini hem de ruhunu tazelemek isteyenlerin adresi olan D-Resort Göcek, Diyetisyen Müge Bozok ile 1-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği "Retreat Yourself" kampıyla sağlıklı bir kaçamak yapmak isteyenleri bir araya getiriyor.

"Retreat Yourself" kampına katılanlar, Diyetisyen Müge Bozok’tan alacakları sağlıklı yaşam workshoplarının yanı sıra beş gün boyunca sağlıklı detoks içecekler, ana öğün ve atıştırmalıkların yer aldığı programla Göcek’ten toksinlerinden arınarak ayrılacak.

Doğada yapılacak yürüyüş ve bisiklet turlarının yanı sıra pilates, yoga gibi ruha iyi gelen aktivelerin yanında D-Spa deneyimi de sunuluyor.



D-Resort Göcek, kalabalığın olmadığı, temiz ve huzurlu havasında nefes almak, yemyeşil bitki örtüsüne karışan sakinliğinde yenilenmek isteyenleri bekliyor.

ARŞİV: OTELLER 'YENİ NORMAL'E HAZIR (NTV EKİBİ ÖNLEMLERİ YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ)