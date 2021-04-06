D-Resort Murat Reis Ayvalık'tan çocuklara "Doğaya Kaçış Seyahati"

D-Resort Murat Reis Ayvalık, 7-9 Mayıs tarihleri arasında çocukların spora, sanata ve doğaya yakın büyümesini önemseyen Gymy Kids işbirliğinde minik sporcuları ağırlayacak.

Üç gün sürecek “Doğaya Kaçış Seyahati” boyunca çocukları doğada sporun yanı sıra bahçede spor oyunları, sahilde sanat ve kil atölyeleri, Cunda Adası turu, Küçükköy’de sanat turu gibi pek çok aktivite bekliyor.



Ayvalık doğasında dolu dolu zaman geçirecek olan çocuklar, aynı zamanda öğle ve akşam yemeklerinde D-Resort Murat Reis Ayvalık’ın gastronomik lezzetlerini de tadacak. Çocuklar, kamp ateşinde buluşarak masal ve müzik dolu bir eğlence ile günü tamamlayacak.



Çocuklar, etkinlik kapsamında geçtiğimiz yıl yangında zarar gören alanlara fidan dikerek doğanın yeninden canlanmasına da katkıda bulunacak.



Etkinlik detayları ve katılım için http://gymykids.com/neler-yapiyoruz/dogaya-kacis-seyahatlerimiz/gymy-kids-ile-minik-sporcular-ayvalikta adresi ziyaret edilebilir.