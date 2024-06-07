Daha sağlıklı ve sürdürülebilir çikolata üretmek mümkün

Nature Food dergisinde yayınlanan bir rapora göre bilim insanları, kakao çekirdeğinin sadece çekirdeklerini almak yerine posasını ve kabuğunu ezerek çikolatadaki şekerin yerini alabilecek tatlı ve lifli bir jel geliştirdi.



Bilim insanlarına göre, bu "tam gıda" yaklaşımı, geleneksel çikolataya göre daha besleyici bir ürün ortaya çıkardı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA"



Daha az toprak ve su kullanılan "sürdürülebilir çikolata" yine de tatlı ihtiyacını karşılamak için yeterli oluyor.



Yeni çalışma çikolatayı daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirirken aynı zamanda çiftçilere yeni bir gelir akışı sağlayacak.

ÇİFTÇİLERE YENİ GELİR KAPISI



Tropikal ülkelerdeki çiftçiler genellikle 100 milyar dolarlık çikolata endüstrisinden elde edilen kârın yalnızca küçük bir kısmına ortak olabiliyor.



Bilim insanları, posanın işlenmesinin kakaonun yetiştirildiği ülkelerde gerçekleşmesi gerekeceğinden en büyük faydanın muhtemelen orada görüleceğini öne sürüyor.

KİRLİLİKTE ET ÜRÜNLERİYLE YARIŞIYOR



Çikolata, bir kişinin yiyebileceği çevreye en zararlı gıdalardan biri olarak biliniyor. Kilogram gıda başına yayılan sera gazı emisyonları açısından bazı et ürünleriyle birlikte sıralanıyor.



Bilim insanları üretim sürecindeki israfı azaltmak için yola çıktılar ve süreci daha sağlıklı hale getirebileceklerini keşfettiler.



Yeni yaklaşım çikolatayı daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirirken çiftçiler için yeni bir gelir kapısı açmış olacak.