Dijital kartvizitler dünyanın sürdürülebilir geleceğine iz bırakıyor

Yeni yatırım ve girişimlerle giderek büyüyen, 2017’ye kadar yıllık ortalama yüzde 11,2’lik bileşik büyüme oranıyla 242,3 milyon dolara ulaşması beklenen küresel dijital kartvizit pazarı, yaşam döngüsünün sürdürülebilirliğini destekliyor. Yaratıcılığı ve inovasyonu merkezine alan yeni yaklaşımlar, dijital kartvizitleri sürdürülebilir geleceğin etkili araçlarından biri haline getirdi.

Dijital kartvizitlerin çevre dostu bir yaklaşımla ağaçların yaşam haklarının savunuculuğunu üstlendiğini belirten Voila Card Kurucu Ortağı Burak Karabacak, ”Çoğunlukla çöpe giden basılı kartvizitlerde başlattığımız di-jital dönüşüm hareketiyle baskı maliyetlerini tümüyle ortadan kaldırdık. Tüm tanıtım materyallerini dijitale taşıyan şirketler, yıllık maliyetlerinde %80’i bulan tasarruf elde edebiliyor. Sadece dijital kart kullanımı, şirketlere %10’a varan maliyet tasarrufu sağlıyor. Pazarlama ve satış maliyetlerinde yaptığımız iyileştirmelerle bu oranı %15’lere çıkarabiliyoruz. Sahadan aldığımız veriler, satış ekiplerinde dijital kartvizit kullanımını yaygınlaştıran şirketlerin, bu yılın ilk çeyreğinde işlerine yaklaşık %5’lik hacim kazandırdıklarını tespit ettik. Saniyeler içinde erişim sunan dijital kartvizitler sahada hızlı ve verimli çalışmayı destekliyor” dedi.

Çevre odaklı yaklaşımını metaverse’e kazandıracak

Pandeminin itici gücüyle dijital kartvizit kullanımındaki artışın yeni işbirlikleri ve yatırımları da beraberinde getirdiğini söyleyen Burak Karabacak, “Uluslararası finans şirketi Level Up Invest’ten aldığımız 8 milyon TL yatırımla, sürdürülebilir geleceğe bıraktığımız izleri daha da kalıcı hale getireceğiz. Ekosistemimize %20 hisse sahibi olarak dahil olan Level Up Invest ile dijital kartvizitlerin kullanımını yaygınlaştırarak birlikte metaverse gibi farklı evrenlerde iş insanlarına dijital kimlik ka-zandıracağız. Pek çok şirketin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde yerini alan metaverse’de şir-ketlerin güvenilir kiti olarak iş dünyasını bekleyen gerçek kişi ve network sorunlarının giderilmesinde çözüm üreteceğiz. İş dünyasıyla çözüm ortaklığı kurarak çevre odaklı yaklaşımımızı metaverse’e kazandıracağız” diye ifade etti.





Dijital kartvizitler pazarlama enstrümanına dönüştü



Dijital kartvizitleri kişisel bilgileri aktarırken arkada bıraktığı izi takip ederek anlamlı veri ve içgörülere dönüştüren yeni nesil teknolojilerle verimli bir dijital pazarlama enstrümanı haline getirdiklerini kaydeden Voila Card Kurucu Ortağı Burak Karabacak, yeni yatırıma ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Oluşturduğumuz ekosistemle şirketlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyen, sadece iş dünyasının ilgi alanlarını temsil eden bir dijital medya alanı oluşturduk. Yeni yatırımımızla Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini hızlandırarak 2022’de iş insanlarına özelleştirilmiş reklam olanak-ları sunacağız. 2024’te 20 milyon kullanıcıya ulaşarak kişilerin gerçekliğini kanıtlayan ve verimli ilişkiler kurmasını sağlayan öneri algoritmamızla, sektörün en güçlü networking kiti haline gelmeyi hedefliyoruz. Uluslararası finans şirketi Level Up Invest ortaklığını bu hedefe giden yolda bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Birlikte metaverse gibi farklı evrenlerde iş insanları arasında doğrulama sistemine dönüşme vizyonumuza ulaşacağız.”



Sağlık pazarlamasında kullanımı artıyor



Pandemide kullanımı giderek yaygınlaşan dijital kartvizitler, sağlık ve hijyen kaygıları nedeniyle özel-likle sağlık pazarlaması için işlevsel bir tanıtım aracına dönüştü. Dijital kartvizitlerin ilaç mümessilleri ile doktorlar arasındaki iletişime yön verdiğini belirten Burak Karabacak, “Hijyen hassasiyeti sağlık sektöründe basılı kartvizit kullanımını azalttı. Reklamcılık, finans gibi özellikle müşteri takibi ve saha satış performansının ölçümüne ihtiyaç duyulan alanlarda da dijitale talep giderek artıyor” dedi.



Kişisel verilerin KVKK kapsamında kullanımına rehberlik ediyor



Dijital kartvizit pazarında yasal açıdan henüz bir standart oluşturulamadığına değinen Voila Card Ku-rucu Ortağı Burak Karabacak, “Bu durum bizim gibi pazar liderlerine ayrı sorumluluklar yüklüyor. Türkiye’deki KVKK ve AB’deki GDPR uygulamalarında kendini kanıtlamış en yetkin hukuk şir-ketlerinden LEGELAW’dan danışmanlık hizmeti alıyoruz. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ISO 27701 standartlarına uygun olarak koruma altında tutuyoruz. Şirketlerin saha ekiplerine verdiğimiz eğitimlerle, kişisel verilerin KVKK'ya uygun olarak kullanılmasına yönelik bir yol haritası sunuyoruz” diye sözlerine ekledi.