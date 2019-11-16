Dikkat!.. Kredi kartı puanlarınız yılsonu sıfırlanabilir (Geri alınamıyor)

Market, akaryakıt istasyonu, giyim, ayakkabı mağazası ve alışveriş merkezleri gibi birçok işletme, müşterilerinin sadakatini artırmak ve müşterilerini alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışverişlerde para yerine geçen puanlar kazandırıyor.

Yıl boyunca yapılan alışverişlerde bu para puan, mil puan ve puanlar sadakat kartlarında birikiyor. Ancak bu tip puanların birçoğu yılsonunda sıfırlanıyor. Bazı bankalar süre sınırı koymasa da tüketici tam olarak bu avantajların kullanım haklarını bilmiyor.



GENELDE YILSONU SIFIRLAMA SİSTEMİ VAR



Posta'dan Hülya Caylak'ın haberine göre firmalar genel uygulama olarak yılsonu itibarıyla yani 31 Aralık’ta kullanılmayan para puanları sıfırlıyor. Böylece para puanlar kartı veren firmaya kalıyor. Sadakat kartlarında toplanan, para puan, mil puan ve puanlar yeni bir mal ve hizmet almaya yetecek kadar birikebiliyor. Uzmanlar, biriken puanların harcanılmasını tavsiye ediyor, çünkü kalan puanlar sonraki yıla aktarılmıyor.

CALL CENTER'I ARAMAK DERT AMA...

Bazı firmalar ise müşterilerden gelen talep doğrultusunda para/puanları silmeyebiliyor. Puanların yeni yıla aktarılıp aktarılmadığını öğrenmek için firmayla iletişime geçin. Call center'daki bekleme sürelerini aşabilirseniz puanların akibetini öğrenin. Eğer puanlar gelecek yıla aktarılmıyorsa biriken puanlarınızı son güne bırakmadan ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanmanızda fayda var. Bazı firmalar da puanların silinmesine az kala müşterilerini kısa mesaj ya da e-posta yoluyla uyarabiliyor.



MİLYONLARCA KARTTA BÜYÜK BİRİKİM

Tüketici dernek başkanları da vatandaşları uyararak, “Tüketiciler kartlarını kontrol etmeli. 5 dakikalarını ayırarak yapacakları kontrol sayesinde yüzlerce liralık bir getiri sağlayabilir. 10 ya da 20 lira küçük görünebilir ancak milyonlarca kartta birikenleri düşündüğünüzde ortaya çok ciddi rakamlar çıkacaktır. Aynı zamanda ekonomik hareketlilik de yaşanacaktır” diyor.



SMS İLE BİLGİ VEREN DE VAR

Firmaların yanı sıra bankalar da müşterilerinin harcamalarından puan kazandırıyor. Sadakat kartlarının aksine banka kartlarında ve kredi kartlarında biriken puanlar ise silinmiyor. Yani kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerden kazanılan puanlarn herhangi bir süresi yok. Ancak özel olarak hazırlanan bazı kampanyalarda kazanılan puanların süresi olabiliyor. Bu durumda da genellikle bankalar müşterilerini hem kredi kartı ekstresinde hem de gönderdikleri mesajlarla uyarıyor.

KART DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT