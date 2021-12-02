Dolar bugün kaç TL? (2 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'ndan dün gelen döviz müdahalesiyle 12 liranın altına kadar çekilse de bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL, ağırlıklı olarak günü 13,30-13,50 bandında geçirmişti.

Dolar/TL bu sabah piyasalarda 13,50 civarında değerlenirken euro/TL ise 15,25-15,30 aralığında işlem görüyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile Lütfi Elvan görevden alındı, yerine bakan yardımcısı Nureddin Nebati atandı.Yeni bakan Nureddin Nebati son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeni ekonomi modelini destekleyen mesajlarıyla dikkat çekmişti.

Piyasaya dün gelen doğrudan döviz müdahalesinin bugün devam edip etmeyeceği de piyasaların takibinde olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yatırımcı Toplantısı da yurt içi piyasalarda önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yurt dışında ise öne çıkan çok önemli bir gelişme ya da veri bulunmuyor.