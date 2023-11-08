Dolar kaç lira oldu? (8 Kasım 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar kademeli yükselişine devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 28,53, euro/TL 30,51 seviyesinde işlem görüyor.

Dünya ekonomileri enflasyon mücadelesinde önemli yol kat etmiş olsa da zafer ilan etmek için daha alınacak mesafe bulunduğuna yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri güçlendiriyor.



Fed yetkilileri, piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari fiyat baskılarının azalmasına karşın enflasyonla mücadelelerinde zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade etti.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da politika faizinin enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine dönebilmesini sağlayacak kadar kısıtlayıcı olacağını umduklarını belirtti. Cook, enflasyonda hedefe ulaşılmasını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurguladı.



GÖZLER FED BAŞKANINDA



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.



Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekerek, iş gücü piyasasında geçen hafta açıklanan verilerin ardından Powell'ın konuşmasındaki tonun varlık fiyatlarını etkileyeceğini bildirdi.



Öte yandan, dün tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden öne çıktığı görüldü. Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini vurgulaması ve ABD Hazinesi'nin bugün başlayacak tahvil satışları öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artarak yüzde 4,65'e çıktı.