Dolar kaç TL oldu? (8 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar, 29 seviyesinin hemen altında seyrini sürdürüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 28,95, euro/TL 31,22 seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalar bugün ABD istihdam verisini takip edecek.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ediyor.



Ülkede hafta içinde açıklanan JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret ederken, dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler karışık sinyaller verdi.



Buna göre, ABD'de süregelen işsizlik maaşı başvuruları 1 milyon 861 bin kişi ile beklentilerin altında kalırken, temmuzdan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Ancak, veri, işgücü piyasasında soğumaya ilişkin artan sinyallerin de etkisiyle iki yılın en yüksek seviyesine yakın kalmaya devam etti.



İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 220 bin ile tahminlerin altında kaldı.



Fed'in, ekim ayına ait tüketici kredileri verilerine göre, ülkede tüketici kredileri, ekimde bir önceki aya kıyasla 5,13 milyar dolar artarak 4 trilyon 989 milyar dolarlık hacme ulaştı. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 9 milyar dolar artması yönündeydi.



Analistler, Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, veri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.



Önümüzdeki iki toplantıda da Fed'in faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakılıyor.

