Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 1 Nisan 2020 döviz kurları en son ne kadar oldu? Spot piyasada dolar ve euro fiyatlarında son durum.

ntv.com.tr 01.04.2020 - 07:15

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Dün yüzde 2'ye varan artışla 6,58'e kadar yükselen dolar/TL bu sabaha da 6,61 seviyelerinde başladı. 

Euro/TL de 7,30'da işlem görüyor.

Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti.

Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,61'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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