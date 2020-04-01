Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dün yüzde 2'ye varan artışla 6,58'e kadar yükselen dolar/TL bu sabaha da 6,61 seviyelerinde başladı.



Euro/TL de 7,30'da işlem görüyor.



Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti.



Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,61'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

KARTLI MARKET HARCAMALARINDA REKOR