Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Ocak 2024 dolar - euro fiyatları)

Yükseliş eğilimini sürdüren dolar, güne 29,98 liradan başladı.

Euro/TL ise 32,94 liradan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.



Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona yaklaştığına yönelik öngörüler bir süredir varlık fiyatları üzerinde etkili olsa da, geçen hafta Avrupa'da açıklanan veriler enflasyon endişelerinin yeniden güç kazanmasına neden oldu.

FAİZDE İNDİRİM İHTİMALİ GERİLEDİ



Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.

