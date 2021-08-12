Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları faiz kararı öncesinde hafta boyu seyrettikleri yatay seviyeleri koruyor.

Dolar/TL 8,60 civarında değerlenirken euro/TL ise 10,11 düzeyinde işlem görüyor.

Yurt içinde haftanın ekonomi gündeminin yoğun olduğu bir gün yaşanacak. Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yanı sıra, sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksleri gibi önemli veriler yakından takip edilecek.



Yurt dışında da en az yurt içi kadar yoğun bir gündem olacak. İngiltere verileri, Euro Bölgesi sanayi üretimi, ABD üretici fiyatları öne çıkıyor.



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Merkez Bankası, Mart ayında yaptığı 200 baz puan faiz artırımının ardından son 4 toplantısında faizi yüzde 19 olarak korudu. Faiz kararı öncesi anketlerde uzmanların neredeyse tamamı faizlerin sabit kalacağı görüşünde.