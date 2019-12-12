Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Aralık 2019 son dakika dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası, politika faizini iki puan indirerek yüzde 12'ye çekti.

Bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar indirim kararının ardından 5,77 seviyesine geriledi.



Euro/TL ise şu dakikalarda 6,43 civardından işlem görüyor.

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan tedirginliklerin, yurt içi piyasalardaki pozitif seyri sınırladığına dikkati çekerek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

"Borsa yıl sonuna kadar 110 bini deneyebilir" pic.twitter.com/41FA3Gmeeo — NTV (@ntv) December 12, 2019

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirtti.



Öte yandan, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, oylanmak üzere bugün Senato Genel Kurulu'na götürülmesi bekleniyor.



UZMAN YORUMU: BORSA VE DOLARDA KRİTİK SEVİYE NERESİ?