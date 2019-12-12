Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Aralık 2019 son dakika dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

dolar-foto.jpg

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (12 Aralık 2019 altın fiyatları)

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası, politika faizini iki puan indirerek yüzde 12'ye çekti.

Bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar indirim kararının ardından 5,77 seviyesine geriledi. 

Euro/TL ise şu dakikalarda 6,43 civardından işlem görüyor. 

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan tedirginliklerin, yurt içi piyasalardaki pozitif seyri sınırladığına dikkati çekerek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti. 

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, oylanmak üzere bugün Senato Genel Kurulu'na götürülmesi bekleniyor.

UZMAN YORUMU: BORSA VE DOLARDA KRİTİK SEVİYE NERESİ?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...