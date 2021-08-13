Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,55 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL de 10,08'lerde seyrediyor.



Merkez Bankası'nın (TCMB) dün politika faizinde değişikliğe gitmemesi ve para politikasına ilişkin "sıkı duruş" mesajını korumasının ardından Tük lirası varlıklara talep arttı.



TCMB ile Güney Kore Merkez Bankası'nın 17,5 milyar liralık swap anlaşması yapması ve sanayi üretiminin haziranda da güçlü seyrini sürdürmesi, Türk lirası varlıklardaki pozitif seyri destekledi.

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Dolar endeksi, bir günlük düşüşün ardından dün yüzde 0,1 yükselerek yeniden 93 seviyesinin üzerini test ederken, bugün yatay seyrediyor. Euro/dolar paritesinin ise bugün bir önceki günkü kayıplarını telafi ettiği ve yüzde 0,1'lik artışla 1,1736 seviyelerinde dengelendiği görülüyor.

FITCH, TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİNİ AÇIKLAYACAK



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili değerlendirmesini yayımlayacak. Fitch, bu yıl şubat ayında Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti. Fitch'in açıklamasının saat 23.00-23.30 arasında gelmesi bekleniyor.



Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu beklenmesinin dolar endeksindeki dalgalı seyirde etkili olduğunu belirterek, bu kapsamda gelecek hafta açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu ay sonunda Jackson Hole toplantıları kapsamında yapacağı konuşmanın öneminin arttığını kaydetti.

