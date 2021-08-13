SON DAKİKA HABERİ: Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 13.08.2021 - 10:05

SON DAKİKA HABERİ: Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı

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