SON DAKİKA HABERİ: Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
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