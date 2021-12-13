Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya 13,85 seviyesinden başlayan dolar kuru devam eden yükselişlerle 14 TL'yi aştı ve tarihi zirvesini yeniledi.

Euro/TL ise 15,80'lerde seyrediyor.

Dolar/TL geçen hafta 13,95 lirayı aşınca Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu. Bu Merkez'in benzer seviyeden 10 günde gerçekleştirdiği 3. müdahale oldu.



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GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak.

Çarşamba günü Fed faiz kararını duyuracak. Ardından perşembe bizim merkez bankamız, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını verecek. Cuma günü ise Japonya ve Rusya merkez bankalarının kararları takip edilecek.



Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Öte yandan Fed'in varlık azaltımına gidip gitmeyeceği de izlenecekeler arasında. Son faiz kararında Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımında 15 milyar dolarlık azalmaya gideceği duyurulmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.



Fed faiz kararını 15 Aralık'ta açıklayacak.