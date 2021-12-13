Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Altın, cuma günü açıklanan ABD enflasyonunun 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla yükseldikten sonra yeni haftaya da kazançlarını koruyarak girdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın, geçen haftaya 785 TL civarında başladıktan sonra salı günü 773 TL'ye kadar gerilemişti. Çarşamba gününden itibaren dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki seyirle kademeli olarak yükselen gram altın, 799 TL'ye kadar tırmandıktan sonra gerileyerek haftaya 796 TL civarında başladı.

Geçen haftaya 1.783 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyrettikten sonra cuma günü açıklanan enflasyon verisi öncesinde 1.770 dolara kadar gerilmişti. Enflasyon verisiyle beraber toparlanan güvenli liman, haftayı 1.782 dolar ile kapatmıştı.

ALTINDA GÜNDEM FED TOPLANTISI



Altın yatırımcıları, değerli metalin nasıl bir performans göstereceğini anlamak için bu hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısına odaklanacak.

Fed Başkanı Jerome Powell halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu belirtmiş ve enflasyonun artık geçici olduğunu düşünmediklerini vurgulamıştı.

Fed, 14-15 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda 2022 yılı için erken faiz artırımlarına ilişkin bir iletişimde bulunabilir. Faizlerin yükselmesi de faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturabilir.