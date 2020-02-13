Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalan dolar/TL, haftayı 6 lira bandında geçiriyor. Dün en son Mayıs 2019'da görülen 6,05'e kadar yükselen kur, bu sabah da yüzde 0,12 primle 6,052 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL ise 6,58'de yer alıyor.

PİYASALAR CORONA VİRÜSÜN ETKİSİNDE (FED GELİŞMELERİ İZLİYOR)

Çin'de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1369'a, teyit edilen vaka sayısı ise 60 bini aştı.



Fed Başkanı Jerome Powell, corona virüsün küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini açıkladı. Powell, kongrede yaptığı sunumda, ticarete bağlı belirsizliklerin azaldığı ortamda virüs tehdidinin ortaya çıktığını söyledi. Fed Başkanı, ABD ekonomisinin genel görünümüne ilişkin de olumlu mesajlar verdi. "Ekonomi ılımlı hızda büyüyor" dedi.

Analistler, bugün yurt içinde yıllık sanayi üretim verilerinin takip edileceğini ifade ederken yurt dışında ise ABD'de aylık ve yıllık bazda TÜFE verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de ise 6,00-6,05 bandının izleneceğini dile getirdi.



VİDEO: DOLAR/TL'DE YÖN NE OLACAK? (6 LİRA KALICI OLUR MU?)

